Железнодорожники впервые отметили День машиниста

Фото: СКЖД

31 марта на Северо-Кавказской железной дороге впервые отметили День машиниста. Новый профессиональный праздник учрежден в ОАО «РЖД» в этом году. Его станут теперь отмечать ежегодно в последнюю пятницу марта по всей сети железных дорог России.

На СКЖД в честь нового профессионального праздника состоялся ряд мероприятий, где чествовали машинистов. Основным из них стало торжественное собрание в ДК железнодорожников на станции Ростов-Главный.

В мероприятии приняли участие более 100машинистов из всех регионов, расположенных в границах СКЖД. Также присутствовали ветераныпрофессии, студенты железнодорожного техникума, сотрудники разных подразделений Северо-Кавказской магистрали. Почетными гостями на празднике сталиделегации Донецкой, Луганской и Мелитопольской железных дорог.

Фото: СКЖД

Приветствуя собравшихся, начальник СКЖД Сергей Задорин подчеркнул, что важны все профессии, но когда за спиной сотни пассажиров или десятки вагонов грузового поезда, то именно от действий локомотивной бригады зависит благополучие поездки.

На Северо-Кавказской железной дороге сегодня трудится порядка 9,5 тысяч помощников машинистов и машинистов электровозов, тепловозов, электропоездов, автомотрис и путевых машин. Лучшие из них сегодня получили награды из рук начальника СКЖД Сергея Задорина и председателя Дорпрофжел на СКЖД Михаила Пружины.

На торжественном мероприятии чествовали представителей трудовых династий и ветеранов. Памятные подарки также вручили семье машиниста тепловоза из эксплуатационного локомотивного депоБатайск Анатолия Колыбенко, который вместе с женой воспитывает 10 детей. Они, возможно, в будущем станут самой многочисленной династией машинистов.

В завершении мероприятия положили начало новой традиции. 16 молодых специалистов впервые приняли Присягу машиниста.