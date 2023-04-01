Дорожную ситуацию в районе затора под Каменском-Шахтинским сняли на камеру

Инспекторы ДПС сейчас регулируют проезд. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Дорожную ситуацию в районе затора на М-4 «Дон» под Каменском-Шахтинским сняли на камеру. Видео распространили сотрудники отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

На кадрах заметно, что правоохранители сейчас регулируют проезд. Дорога в сторону Ростова-на-Дону частично перекрыта.

- Движение осложнилось из-за ремонтных работ на мосту через реку Северский Донец. Движение в направлении Ростова-на-Дону осуществляется по одной полосе. В направлении Москвы проезд открыт в штатном режиме, - прокомментировали в Госавтоинспекции.

Добавим, на месте дорожных работ сейчас находятся экипажи ДПС. Инспекторы регулируют движение и оказывают помощь водителям.

Ранее стало известно, что пробка под Каменском-Шахтинским составила 26 км. Она растянулась от поселка Глубокого до моста.

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