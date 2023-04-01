В Ростове после жалобы Валерия Карпина уволили агронома, который проработал в ФК 20 лет

Валерий Карпин был недоволен качеством газона на стадионе «Ростов Арена» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области агронома ФК «Ростов» уволили после жалобы главного тренера команды Валерия Карпина. Наставника донских футболистов не устроило качества газона на домашней площадке, сообщает «КП Спорт».

Специалиста, который с 2000-х годов следил за полем на стадионе «Ростов Арена», попросили освободить должность в конце февраля. В начале марта донской клуб снова открыл вакансию агронома.

Уволенный эксперт заявил, что у него нет обиды, но он вынес для себя урок из произошедшей ситуации.

- Нужно обговаривать все заранее с работодателем. Если нет, то надо все бросать, пускай делают сами. Понимаю, если бы я не готовил поля по Ростовской области, к УЕФА, к разным мероприятиям. Человек проиграл и обвинил меня. Время расставит все на свои места, - прокомментировал бывший сотрудник ФК «Ростов».

Напомним, уже завтра, 2 апреля, ростовские футболисты выйдут на домашнее поле, чтобы сразиться с «Торпедо» в рамках 21 тура МИР РПЛ. Начало этой встречи в 19 часов по московскому времени.

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