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НовостиСпорт1 апреля 2023 11:23

В Ростове после жалобы Валерия Карпина уволили агронома, который проработал в ФК 20 лет

Уволенный эксперт заявил, что у него нет обиды, но он вынес для себя урок из ситуации
Ангелина СКИБА
Валерий Карпин был недоволен качеством газона на стадионе «Ростов Арена»

Валерий Карпин был недоволен качеством газона на стадионе «Ростов Арена»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области агронома ФК «Ростов» уволили после жалобы главного тренера команды Валерия Карпина. Наставника донских футболистов не устроило качества газона на домашней площадке, сообщает «КП Спорт».

Специалиста, который с 2000-х годов следил за полем на стадионе «Ростов Арена», попросили освободить должность в конце февраля. В начале марта донской клуб снова открыл вакансию агронома.

Уволенный эксперт заявил, что у него нет обиды, но он вынес для себя урок из произошедшей ситуации.

- Нужно обговаривать все заранее с работодателем. Если нет, то надо все бросать, пускай делают сами. Понимаю, если бы я не готовил поля по Ростовской области, к УЕФА, к разным мероприятиям. Человек проиграл и обвинил меня. Время расставит все на свои места, - прокомментировал бывший сотрудник ФК «Ростов».

Напомним, уже завтра, 2 апреля, ростовские футболисты выйдут на домашнее поле, чтобы сразиться с «Торпедо» в рамках 21 тура МИР РПЛ. Начало этой встречи в 19 часов по московскому времени.

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