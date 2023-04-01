Евгения Трефилова назначили исполняющим обязанности главного тренера ГК «Ростов-Дон»

Евгений Трефилов - заслуженный тренер России Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Ростовской области исполняющим обязанности главного тренера ГК «Ростов-Дон» назначили Евгения Трефилова. Специалист начнет работать с командой уже с 10 апреля, сообщает пресс-служба донского гандбольного клуба.

- К своей работе Евгений Васильевич приступит 10 апреля. Первостепенной задачей станет подготовка к матчу с ЦСКА, который состоится 21 апреля в Москве. От всей души поздравляем. Добро пожаловать в «Ростов-Дон», - говорится на сайте ГК «Ростов-Дон».

Евгений Трефилов - заслуженный тренер России и главный тренер женской сборной страны с 2013 по 2019 годы. Под его руководством сборная страны впервые в истории завоевала золото Олимпиады.

Также специалист помог россиянкам завоевать серебро Олимпийских игр 2008 года, победить на чемпионатах мира в 2001, 2005, 2007 и 2009 годах, а также взять две серебряные (2006 и 2018) и две бронзовые медали (2000 и 2008) чемпионата Европы.

Добавим, 2 апреля, команда ГК «Ростов-Дон» сразится с «Астраханочкой» в рамках Чемпионата России. Игра пройдет в донской столице, на площадке крытого футбольного манежа. Начало матча - в 14 часов по московскому времени.

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