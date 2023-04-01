Губернатор назвал стабильной ситуацию с безопасностью в Ростовской области

Губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области губернатор Василий Голубев назвал стабильной ситуацию, связанную с обеспечением безопасности граждан. Такое заявление глава региона сделал во время интервью изданию «Интерфакс-Юг».

- Создана система полного взаимодействия, обеспечивающая прикрытие территории, где может возникнуть угроза. Сейчас ситуация у нас стабильная, но жизнь непредсказуема, поэтому нельзя терять бдительность. Безопасность населения - наш приоритет, - подчеркнул Василий Голубев.

Губернатор также рассказал, что параллельно с работой в регионе ведется постоянное взаимодействие с Донецкой и Луганской Народными Республиками.

- Повышенное внимание уделяем и массовым мероприятиям. Планов по их отмене нет, но мы тщательно работаем над обеспечением безопасности любого события, где возможно большое скопление людей, - добавил Василий Голубев.

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