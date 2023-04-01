В Ростове у женщины выявили редкое заболевание, а потом обнаружили рак

После диагностики была разработана тактика лечения. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове женщине поставили редкий диагноз. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Ростовской области.

69-летняя пациентка пришла на прием к кардиологу КДЦ «Здоровье». Она пожаловалась на одышку, отеки ног, слабость, потери сознания. Кроме того, женщина страдала от ортопноэ — затруднение дыхание в положении лежа. Все эти симптомы мучали пенсионерку в течение двух лет.

Специалист проанализировал прошлые обследования и заподозрил амилоидоз сердца. Это поражение органа из-за отложения амилоида, белкового вещества. Заболевание встречается нечасто, и его можно спутать с перенесенным инфарктом миокарда или гипертрофической кардиомиопатией, при которой утолщается сердечная мышца. При этом ошибка при диагностике стоит дорого: без оперативного и специфического лечения амилоидоз может привести к гибели больного.

Женщину дообследовали при участии гематолога. После биопсии подвздошной кости у нее обнаружили множественную миелому. Окончательный диагноз — амилоидоз сердца, ассоциированный с множественной миеломой.

— После правильно поставленного диагноза разработана тактика лечения под наблюдением кардиолога и гематолога, — сообщили в минздраве.

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