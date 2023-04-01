В зоопарке Ростова грифовая черепаха отметит 45-летний юбилей в новом аквариуме

Многие взрослые ростовчане грифовую черепаху видели еще детьми Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В зоопарке Ростова-на-Дону грифовая черепаха выросла из своего аквариума и теперь переселится в более просторный. К слову, новоселье рептилия отметит в год своего 45-летия.

- Аквариум на 800 литров стал новым местом обитания грифовой или по-другому аллигаторовой черепахи. Такое название ей дали из-за чрезвычайно мощных челюстей и выступов на панцире, похожих на грубую, ребристую кожу аллигатора, - пояснили эксперты зоосада.

Черепаха с удивительной внешностью еще будет расти. Особи ее вида иногда достигают 1,5 метров и весят до 60 кг. Кроме того, водолюбивая ростовчанка - настоящая долгожительница. В донской столице она живет с 1995 года, многие взрослые видели ее еще детьми. Черепаха может дожить до 70-80 или даже до 120 лет.

- В природе грифовые черепахи обычно неподвижно лежат на дне, полузарывшись в ил. Проголодавшись они высовывают из пасти тонкий червеобразный кончик языка, окрашенный в ярко-розовый цвет. Этот «извивающийся червяк» служит прекрасной приманкой для рыб которые хотят его съесть, но сами становятся обедом для черепахи, - рассказали в Ростовском зоопарке.

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