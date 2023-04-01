В Ростовской области пьяный мужчина до смерти избил свою сожительницу ногами

Задержанный находится под стражей
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области жителя Усть-Донецкого района заподозрили в жестоком нападении, которое привело к гибели женщины. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.
- Задержали 34-летнего мужчину, сейчас он под стражей. Возбуждено дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), - рассказали в ведомстве.
По данным СК, 28 марта подозреваемый отдыхал у себя дома и выпивал горячительное. В какой-то момент хозяин дома начал ссору со своей 36-летней сожительницей, а потом сильно избил ее ногами. Пострадавшая в итоге умерла на месте от тяжелых травм.
Добавим, мужчина уже признался во всем на допросе. Известно, что раньше его привлекали к уголовной ответственности за преступления против личности.
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