Тхэквондисты из Ростова завоевали четыре медали на молодежном Первенстве России

Награды выиграли двое молодых людей и две девушки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спортсмены из Ростова-на-Дону завоевали на молодежном Первенстве России по тхэквондо уже четыре медали. Об этом в своем телеграм-канале рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Ростовчане активно участвуют в борьбе за награды. Успех - очевидная демонстрация развития школы тхэквондо в донской столице, - отметил Алексей Логвиненко.

Бронзовые медали выиграли:

Алина Тепина (спортшкола № 11), Дмитрий Еремеев (СШОР № 11), Анастасия Макарова (ростовский Центр Олимпийской подготовки №1), Заур Иманов (ростовский Центр олимпийской подготовки №1).

Добавим, турнир сейчас проходит в Татарстане. В нем приняли участие около 450 человек из 56 регионов России.

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