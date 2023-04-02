Губернатор заявил, что в лице Ростовской области Европа потеряла полезного партнера

Губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства Ростовской области

В лице Ростовской области Европа потеряла экономического партнера, который приносил пользу. Такое заявление во время интервью изданию «Интерфакс-Юг» озвучил губернатор Василий Голубев.

- Уверен, что в лице донского региона европейцы потеряли партнера, который приносил пользу. Однако, как показал прошлый год, наша экономика адаптируется, быстро реагирует, а бизнес это делает еще быстрее, - сказал Василий Голубев.

По словам губернатора, Ростовская область сейчас остается одним из лидеров по объему экспорта. Только в 2022 году «зафиксировали контакты с 148 странами».

- Около 50 % продукции отправляется в страны Азии, на втором месте Европа с 21 %. Экспорт идет также в страны СНГ и Африки. Крупнейшие партнеры - Турция, Египет, Китай, Иран, ОАЭ, Белоруссия, Казахстан, Сирия, Ливия, Сенегал, Уганда, Саудовская Аравия и Узбекистан, - прокомментировал Василий Голубев.

Добавим, ранее донские власти заявили о планах по созданию офисов присутствия в дружественных странах. Эта должно расширить рынки сбыта товаров.

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