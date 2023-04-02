В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 252 человека

В больницы за прошедшие 24 часа из-за коронавируса попали 15 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки, к утру 2 апреля, подтвердили 252 случая COVID-19. Обновленные данные по заболеваемости можно найти на сайте стопкоронавирус.рф.

Известно, что за указанный период с осложнениями от инфекции в больницы попали 15 человек. Летальных исходов не регистрировали. Выздоровели за сутки 249 человек.

Напомним, по состоянию на 31 марта суточный прирост заболевших составлял 410 случаев.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают: коронавирусу больше всего подвержены пенсионеры и люди с хроническими недугами. Людям, которые входят в группу риска, следует максимально внимательно следить за своим здоровьем. Нужно сократить пребывание в общественных местах и соблюдать респираторный этикет. При ухудшении самочувствия необходимо остаться дома и обратиться к врачу.

Добавим, ранее губернатор Василий Голубев отметил нулевую смертность от коронавируса. При этом загруженность коечного фонда в конце марта, по данным главы региона, составляла 76 %.

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