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НовостиОбщество2 апреля 2023 12:34

В Ростовской области уточнили прогноз по ночным заморозкам

Предстоящей ночью и утром 3 апреля в отдельных районах Дона будет минусовая температура
Ангелина СКИБА
Ранее похолодание прогнозировали только на 1 и 2 апреля

Ранее похолодание прогнозировали только на 1 и 2 апреля

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области уточнили прогноз по заморозкам. Обновленная информация появилась на сайте управления МЧС России по донскому региону.

- Ночью и утром 3 апреля местами по южной половине региона ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от -1 до -4 градусов, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее понижение температуры прогнозировали только на 1 и 2 апреля.

К слову, впереди жителей региона ждет постепенное потепление. По данным синоптиков, уже во второй половине месяца по ночам ожидается до +5-12 градусов, днем - до +14-19. К концу апреля воздух днем может прогреваться до +24-27 градусов.

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