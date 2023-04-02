Жители Ростова-на-Дону рассказали, чем их пугает искусственный интеллект

Большинство ростовчан не испытывают страха, связанного с развитием ИИ
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Жители Ростова-на-Дону боятся, что в будущем искусственный интеллект оставит их без рабочих мест. Об этом по итогам опроса сообщили аналитики порта SuperJob.
- Развития искусственного интеллекта боятся 13 % ростовчан, причем чаще всего они опасаются лишиться рабочих мест. На втором месте - доводы о бесконтрольности и закрытости разработки мощных компьютерных систем, на третьем - боязнь деградации человечества, - говорится в публикации.
При этом 48 % жителей донской столицы все же не испытывают страха, связанного с развитием ИИ. Люди уверены, что нейросети никогда не смогут заменить человека.
- Эволюция искусственного разума мужчин пугает меньше, чем женщин. Кроме того, чем моложе респонденты, тем реже они предрекают киберапокалипсис, - отмечают исследователи.
Напомним, ранее зарубежный миллиардер Илон Маск подписал открытое письмо с требованием приостановить разработку и обучение нейросетей до момента создания всемирных протоколов безопасности.
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