Жители Ростова-на-Дону рассказали, чем их пугает искусственный интеллект

Большинство ростовчан не испытывают страха, связанного с развитием ИИ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Ростова-на-Дону боятся, что в будущем искусственный интеллект оставит их без рабочих мест. Об этом по итогам опроса сообщили аналитики порта SuperJob.

- Развития искусственного интеллекта боятся 13 % ростовчан, причем чаще всего они опасаются лишиться рабочих мест. На втором месте - доводы о бесконтрольности и закрытости разработки мощных компьютерных систем, на третьем - боязнь деградации человечества, - говорится в публикации.

При этом 48 % жителей донской столицы все же не испытывают страха, связанного с развитием ИИ. Люди уверены, что нейросети никогда не смогут заменить человека.

- Эволюция искусственного разума мужчин пугает меньше, чем женщин. Кроме того, чем моложе респонденты, тем реже они предрекают киберапокалипсис, - отмечают исследователи.

Напомним, ранее зарубежный миллиардер Илон Маск подписал открытое письмо с требованием приостановить разработку и обучение нейросетей до момента создания всемирных протоколов безопасности.

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