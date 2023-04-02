Начальник МРЭО ГИБДД Ростовской области внезапно покинул пост

Выслуга лет правоохранителя составляет 18 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области свой пост внезапно покинул начальник МРЭО ГИБДД донского региона. Об этом сегодня, 2 апреля, со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает портал 1rnd.ru.

Известно, что майор полиции написал заявление на увольнение примерно за два года до пенсии. При этом стаж работы правоохранителя составляет 18 лет. Что послужило причиной для неожиданной отставки, неизвестно.

Отметим, на сайте донского управления Госавтоинспекции специалист все еще значится как руководитель подразделения. Официально информация об отставке не подтверждается. На данный момент комментариев от ГУ МВД России по Ростовской области или каких-либо других ведомств не поступало.

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