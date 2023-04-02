Спасатели полностью завершили работы на шахте «Обуховской» в Ростовской области

В шахте произошло задымление без возгорания Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области полностью завершили спасательные работы на шахте «Обуховской», сообщает пресс-служба управления МЧС России по донскому региону.

- В 19 часов работы завершены, шахта функционирует в штатном режиме, - рассказали в экстренной службе.

Ранее, 14:30 часов, на объекте была завершена эвакуация людей. Всего в безопасное место вывели 229 человек. В последние часы проводили проливку для охлаждения породы.

Напомним, около 10:40 утра 2 апреля на подстанции шахты, на глубине в 199 метров, произошло задымление без возгорания. Из-за этого потребовалась срочная эвакуация 299 человек. После этого была включена вентиляционная система, и на место происшествия выдвинулись два отделения горных спасателей.

Добавим, это уже не первое происшествие на территории «Обуховской». В конце марта 2023 года во время работ на объекте погиб проходчик шахты, еще два человека получили травмы. По этому факту следователи уже завели уголовное дело. Ход расследования находится на контроле областной прокуратуры.

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