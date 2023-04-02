Первый гол в мачте «Ростов» - «Торпедо» забили хозяева

Команды встретились на поле стадиона «Ростов Арена» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 2 апреля, первый гол в футбольном мачте «Ростов» - «Торпедо» забили хозяева. На 45 минуте первого тайма отличился полузащитник Андрей Лангович. Сейчас спортивная баталия в донской столице продолжается.

Напомним, команды встретились в рамках 21 тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучал в 19 часов по московскому времени.

Итоги футбольного противостояния пока предсказать нельзя, несмотря на то, что ростовчане считаются фаворитами этой встречи. Сейчас донской клуб занимает вторую строку в турнирной таблице, соперники находятся в конце рейтинга.

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