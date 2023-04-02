Футболисты ФК «Ростов» обыграли «Торпедо» в матче 21 тура РПЛ

Футбольную баталию провели на стадионе «Ростов Арена». Фото: Денис Демков

Сегодня, 2 апреля, футболисты ФК «Ростов» на своем домашнем стадионе сразились с московским «Торпедо». Встреча 21 тура Российской Премьер-Лиги завершилась в пользу хозяев. Итоговый счет - 2:1 (1:0).

Первая половина игры прошла довольно бодро, однако команды не могли забить друг другу в течение всего тайма. Только на 45-й минуте у ростовчан отличился полузащитник Андрей Лангович.

Также в первой части встречи нападающему ФК «Ростов» Николаю Комличенко сначала назначили желтую карточку, а потом красную. Желтую карточку также получил нападающий «Торпедо» Максим Турищев. На перерыв команды ушли при счете 1:0.

Во втором тайме противостояние продолжилось. На 53-й минуте у хозяев площадки забил защитник Евгений Чернов, а на 59-й минуте ответный гол оформил нападающий гостей Давид Караев.

После этого произвели ряд замен, на 84-й минуте желтую карточку получил полузащитник ФК «Ростов» Алексей Миронов. При этом забитых мячей больше не последовало. В итоге матч завершился в пользу ростовской команды.

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