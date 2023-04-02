Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 апреля 2023 18:15

Еще 249 жителей Ростовской области вылечили от коронавируса

При этом заболели 252 человека
Ангелина СКИБА
Коронавирусу подвержены пенсионеры и люди с хроническими недугами

Коронавирусу подвержены пенсионеры и люди с хроническими недугами

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области за сутки, по состоянию на 2 апреля, от COVID-19 вылечили 249 человек. Эту информацию опубликовали на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом заболели за указанный промежуток времени 252 жителя региона. В больницу попали еще 15 человек. Летальных исходов не регистрировали.

Коронавирусу больше всего подвержены пенсионеры и люди с хроническими недугами. Тем, кто входит в группу риска, рекомендуют внимательно следить за своим здоровьем. Нужно сократить пребывание в общественных местах и соблюдать респираторный этикет.

Напомним, ранее губернатор Василий Голубев отметил нулевую смертность от коронавируса в донском регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Ростова-на-Дону призвали жителей региона массово вакцинироваться против кори

Это очень заразное и опасное для жизни инфекционное заболевание (подробности)