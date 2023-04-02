Еще 249 жителей Ростовской области вылечили от коронавируса

Коронавирусу подвержены пенсионеры и люди с хроническими недугами Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области за сутки, по состоянию на 2 апреля, от COVID-19 вылечили 249 человек. Эту информацию опубликовали на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом заболели за указанный промежуток времени 252 жителя региона. В больницу попали еще 15 человек. Летальных исходов не регистрировали.

Коронавирусу больше всего подвержены пенсионеры и люди с хроническими недугами. Тем, кто входит в группу риска, рекомендуют внимательно следить за своим здоровьем. Нужно сократить пребывание в общественных местах и соблюдать респираторный этикет.

Напомним, ранее губернатор Василий Голубев отметил нулевую смертность от коронавируса в донском регионе.

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