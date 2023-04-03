Малооблачную погоду с небольшими осадками прогнозируют в Ростове 3 апреля

Малооблачную погоду с небольшими осадками прогнозируют в Ростове. Фото: Иван ВИСЛОВ

В понедельник, 3 апреля, в Ростове прогнозируют малооблачную погоду, сообщает Росгидрометцентр.

Днем столбики термометров поднимутся до отметки в +14-16 градусов. Юго-восточный ветер с переходом на юго-западный разовьет скорость до 5-10 метров в секунду с порывами до 12-14 метров в секунду.

Днем возможен небольшой дождь.

Ранее синоптик Елена Назарова предупредила жителей Ростова и области о заморозках в апреле. В первой половине месяца по ночам будет около +3-9, но при вторжении холодных воздушных масс могут быть заморозки от 0 до -5 градусов.

А конец месяца станет по-летнему жарким. Синоптики прогнозируют потепление до +24-27 градусов.

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