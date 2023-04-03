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НовостиОбщество3 апреля 2023 4:48

В Ростове аварийный дом на Станиславского снесут до конца 2023 года

Документы на демонтаж власти получат в сентябре
Полина ШЕВЧЕНКО
Дом на улице Станиславского, 114 планируют до конца 2023 года.

Дом на улице Станиславского, 114 планируют до конца 2023 года.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове аварийный дом на улице Станиславского, 114 планируют до конца 2023 года, сообщил в Telegram-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

Напомним, здание 1917 года постройки представляет опасность, так как может обрушиться. Аварийным и подлежащим сносу его признали еще в 2007 году. В 2020 году жителей дома расселили.

- Мы уже предусмотрели средства на разработку проектно-сметной документации на выполнение работ. Получить все документы для демонтажа должны в сентябре 2023 года. Осуществить снос планируется не позднее декабря, - написал Алексей Логвиненко.

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