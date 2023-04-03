В первую неделю апреля в Ростовской области ожидаются потепление и дожди. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Наступившая неделя в Ростовской области, по прогнозам синоптиков, будет теплой, но дождливой. Кратковременные осадки ожидаются в регионе ежедневно.

Так, уже в понедельник, 3 апреля, по области прогнозируют небольшие и умеренные дожди. При этом температура воздуха поднимется до +14-19 градусов.

Во вторник и среду, 4 и 5 апреля, небольшие дожди ожидаются во второй половине дня и вечером. Воздух прогреется до +18-22 градусов.

В четверг, 6 апреля, в течение дня возможен кратковременный дождь.

В пятницу, 7 апреля, небольшой дождь прогнозируют на первую половину дня. Температура воздуха в этот день понизится до 15 градусов.

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