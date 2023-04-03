Ростовский зоопарк перешел на летний график работы. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 апреля Ростовский зоопарк перешел на летний график работы. Теперь наблюдать за животными можно с 8.00 до 20.00, сообщается на сайте зоопарка.

-Теперь с 08.00 до 20.00 можно гулять по зоопарку, наблюдать за нашими животными и принимать участие в предлагаемых нами развлекательных или познавательных мероприятиях, - говорится в сообщении.

Напомним, грифовая черепаха вернулась в экспозицию Ростовского зоопарка спустя четыре года. Черепахе в этом году исполняется 45 лет. Свой юбилей она отметит в новом аквариуме. Новым местом обитания черепахи стал аквариум на 800 литров.

Кроме того, в марте в зоопарке появился на свет кенгуренок. Пока кенгуренок совсем маленький и все время проводит в «сумке» у мамы. Он начнет привыкать к самостоятельной жизни только через полгода.

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