Массовые отключения света пройдут в Ростове 3 апреля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Массовые отключения электроэнергии пройдут в Ростове в понедельник, 3 апреля, сообщает «Донэнерго».

Отключения связаны с техническими работами на электросетях.

Так, с 9.00 до 17.00 свет отключат на переулке Кузнецкстроевском 8-100, 7-83, улице Закруткина 1-23, 2-24; улице Мясникова 21-39; улице Советской 2-12; улице 13-я линия 12-32, 5-27; улице 15-я линия 14-32, 13-27; улице 17-я линия 1-25, 2-24; улице 19-я линия 2-10.

С 9.00 до 16.00 электроэнергии не будет на улице Филимоновской 2-18, 17-19; улице Эстонской 1-47; 1-м переулке 2-4; улице Сиверса 28А, 31, улице Ульяновской 33-41; 32-44, 58; улице Донской 44; переулке Газетном 10, 11, улице Лисичанской 2-14, 7-19; улице Ногинской 1-25, 2-32; улице Куприна 1-37, 2-40; улице Лескова 11-39, 18; улице Гомельской 1-7, 2-6; улице Алма-Атинской 33-45, 44-58, улице Радищева 45-71, 46-68; улице Червонноармейской 3-9, 6-10.

Напомним, с 1 декабря в Ростовской области подорожала электроэнергия. Для городского и сельского населения с электроплитами: в пределах соцнормы — 3,36 рубля за киловатт в час, сверх соцнормы — 4,71 рубля за киловатт в час. Для городского населения с газовыми плитами в пределах соцнормы — 4,81 рубля за киловатт, сверх соцнормы — 6,73 рубля за киловатт.

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