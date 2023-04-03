4 и 5 апреля на нескольких улицах Ростова-на-Дону отключат воду

Воды временно не будет на шести улицах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей нескольких улиц Ростова-на-Дону временно оставят без воды. Об этом предупреждает компания «Ростовводоканал».

С 8:30 часов 4 апреля до 8 часов 5 апреля отключения проведут в границах: Шолохова - 14-й Линии - Ченцова - Театрального, а также в зданиях АО «Ростовводоканал» на Максима Горького, 293.

С 8:30 часов 4 апреля до 23 часов 4 апреля ресурс не будут подавать на Левобережной от дома № 4 до № 30.

Причина коммунальных ограничений - переподключение водопроводной линии на улицах Налбандяна и Левобережной.

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