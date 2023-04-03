15 человек погибли на водоемах Ростовской области с начала 2023 года

Жителей Дона просят придерживаться мер безопасности
Фото: Михаил ФРОЛОВ
С начала 2023 года на водоемах Ростовской области погибли 15 человек. Об этом утром 3 апреля рассказали в пресс-службе управления МЧС России по донскому региону.
- С начала года на водоемах погибли 15 человек, в том числе двое детей. Спасли за тот же период 17 человек, из которых трое были детьми, - прокомментировали в экстренном ведомстве.
Жителей Дона просят придерживаться мер безопасности. Нельзя выплывать на судовой ход и приближаться к судам. Не следует отдыхать в состоянии алкогольного опьянения. Очень опасно оставлять детей без присмотра вблизи водоемов.
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