15 человек погибли на водоемах Ростовской области с начала 2023 года

Жителей Дона просят придерживаться мер безопасности Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала 2023 года на водоемах Ростовской области погибли 15 человек. Об этом утром 3 апреля рассказали в пресс-службе управления МЧС России по донскому региону.

- С начала года на водоемах погибли 15 человек, в том числе двое детей. Спасли за тот же период 17 человек, из которых трое были детьми, - прокомментировали в экстренном ведомстве.

Жителей Дона просят придерживаться мер безопасности. Нельзя выплывать на судовой ход и приближаться к судам. Не следует отдыхать в состоянии алкогольного опьянения. Очень опасно оставлять детей без присмотра вблизи водоемов.

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