В Таганроге 3 апреля ожидается пасмурная погода и дождь

Днем воздух прогреется до +12 градусов Фото: Виталий ТИМКИВ

В Таганроге синоптики прогнозируют пасмурную погоду и небольшой дождь. Об этом сообщили специалисты «Гисметео».

В понедельник, 3 апреля, в городе весь день будет пасмурно. Утром пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +12 градусов, а к вечеру станет прохладнее до +10. Порывы ветра в этот день достигнут 8 метров в секунду.

Отметим, что 4 апреля в Таганроге погода будет аналогичной. Столбики термометров покажут до +14 градусов.

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(Подробности)