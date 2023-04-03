В Ростове выставили на продажу Дом купца Чернова за 65 млн рублей

Особняк считается выявленным объектом культурного наследия Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону выставили на продажу историческое здание, которое находится на улице Советской, 7/1. Соответствующее объявление можно найти на одном из торговых интернет-порталов.

Известно, что продавцом выступает частное лицо. Мужчина запросил за объект 65 млн рублей, то есть около 91,6 тысячи рублей за 1 кв. метр. Указано, что речь идет о двухэтажной постройке, которая находится в эксплуатации.

- Исторический двухэтажный особняк, расположенный на пересечении улиц Советской и 18-й Линии. Имеет красивый широкий фасад. Подойдет под любой вид деятельности, ранее здесь долгие годы находился банк, - говорится в описании.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», речь идет о Доме купца Михаила Чернова. По данным комитета по охране ОКН, это «жилое здание с магазином IV четверти XX века». Считается выявленным объектом культурного наследия. На фото видно, что помещения без отделки, в некоторых местах осталась лепнина.

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