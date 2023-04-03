В Ростове-на-Дону прошел третий женский мотивационный бизнес-форум

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

В конце марта в Ростове-на-Дону состоялся третий Women’s Motivational Forum юга России. Он собрал на своей площадке свыше 350 успешных и влиятельных женщин бизнеса, политики, искусства, общественных деятелей и блогеров. В программе форума были выступления различных спикеров, мастер-классы, нетворкинг-сессии и многое другое. Генеральным партнером проекта выступил банк «Центр-инвест».

Своими мотивирующими историями с участниками форума поделились успешные женщины. Среди них директор благотворительного фонда, эксперты и руководители проектов, депутат Законодательного Собрания Ростовской области, социальные предприниматели и многие другие.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

В рамках форума прошла панельная дискуссия «Женское корпоративное влияние», спикером на котором выступила председатель Правления банка «Центр-инвест» Лидия Симонова. Она поделилась опытом гендерной политики банка, благодаря которой сотрудницы могут эффективно сочетать и продуктивную работу, и материнство.

- Нам удалось создать особую корпоративную культуру, которая не только направлена на развитие персонала, но и способствует тому, что женщинам легко удается совмещать семейные интересы и карьеру. В результате рождаемость у сотрудниц банка в четыре раза выше, чем в целом в стране. Также мы внедрили уникальный для России продукт — женский бизнес-кредит по льготной ставке. Сегодня мы можем уверенно сказать, что это любимый продукт как для клиентов, так и для сотрудников банка, — прокомментировала Лидия Симонова.

Истории успеха и нетворкинг на форуме позволили девушкам увидеть новые горизонты сотрудничества и вдохновили на создание новых совместных проектов.