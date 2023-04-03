Жители Нахичевани в Ростове на сутки останутся без холодной воды

Отключение воды проведут в границах Шолохова - 14-я Линия - Ченцова - Театральный Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители нескольких улиц Ростова-на-Дону, в том числе ряда домов в Нахичевани, останутся без воды с 8:30 часов 4 апреля до 8 часов 5 апреля. Информацию об этом опубликовали на сайте компании «Ростовводокнал».

Так, временное отключение планируют провести в границах: Шолохова - 14-я Линия - Ченцова - Театральный, включая здания АО «Ростовводоканал» на Максима Горького, 293.

Причина ограничений - переподключение водопроводной линии на улице Налбандяна.

Добавим, отключить воду также планируют 4 апреля. Ресурс не будут подавать с 8:30 до 23 часов в дома на улице Левобережной, от № 4 до № 30.

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