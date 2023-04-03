В зоне СВО погиб наводчик-оператор танка из Ростова

Мужчина подписал контракт после срочной службы. Фото: Александр КОЦ

В зоне спецоперации погиб военный из Ростова-на-Дону — наводчик-оператор танка. Об этом сообщается на официальной странице школы, которую окончил мужчина.

Как рассказали в учебном заведении, после девятого класса парень отправился изучать основы морского дела. После этого пошел в армию, прошел срочную службу и подписал контракт. Участвовал в спецоперации с самого ее начала.

— 22 февраля 2023 года в Марьинке, выполняя очередную боевую задачу, он принял последний свой бой, — говорится в сообщении.

В учреждении добавили, что откроют экспозицию школьного военно-исторического музея в честь выпускника. Ученикам будут рассказывать о жизни и боевом пути военного.

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