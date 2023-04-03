В Информационном центре ростовской атомной станции впервые прошел тематический фестиваль для школьников

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

Более 60 старшеклассников приняли участие в фестивале «OpenAtom». Станция Ростовская», который провели на Ростовской АЭС. «Открыть дверь» в мир атома школьникам помогали специалисты атомной станции и приглашенные гости из филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «Радон» ГК «Росатом».

Для детей было подготовлено пять тематических площадок — экскурсионная, научная, игровая, экспериментальная и интеллектуальная. Школьники проявили активный интерес к каждой из них. Они познакомились с атомной станцией, узнали подлинные факты о радиации, применили на практике дозиметрические приборы, а также приняли участие в мастер-классе по каракури и проверили полученные знания в интеллектуальной викторине «Атомквиз».

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

- Нам очень нравится работать с коллегами и принимать участие в таких партнерских мероприятиях. Мы ведем диалог с молодежью в одном ключе, уделяем большое внимание работе со школьниками и студентами, которые в скором времени могут стать работниками атомной отрасли. Фестиваль прошел на высоком уровне. Подтверждение тому - заинтересованные глаза детей, их живой интерес к происходящему, множество вопросов и активное участие в процессе. Для нас такая обратная связь очень ценна, - поделился впечатлениями приглашенный на фестиваль спикер, главный специалист по коммуникациям филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «Радон» ГК «Росатом» Рубен Данов.

- Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной научно-технологической базы. Все предприятия госкорпорации принимают активное участие в этой работе. И одним из важных шагов в этом направлении является вовлечение в научно-исследовательскую деятельность подрастающего поколения, - отметил заместитель директора по управлению персоналом атомной станции Михаил Рябышев. - Это позволяет развивать их творческие способности, расширяет кругозор, знакомит с передовыми достижениями и возможностями современной науки.