«Семейная ипотека» обогнала по продажам льготную Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В первом квартале 2023 года спрос на «семейную ипотеку» впервые оказался выше, чем на программу с господдержкой-2020. По сообщению ВТБ, за первые три месяца банк провел 10,3 тысяч сделок по «семейной ипотеке» и только 9 тысяч – по ипотеке с господдержкой.

«Ипотека с господдержкой-2020» традиционно была самой востребованной среди льготных программ. В 2022 году ей воспользовались 54,1 тысячи заемщиков банка, общий объем сделок составил 280 млрд рублей. В рамках же «семейной ипотеки» за прошлый год банк провел около 40 тысяч сделок на 221 млрд рублей. Изменение тренда случилось в 2023 году – по результатам первых трех месяцев разрыв по количеству выданных кредитов составил 14% в пользу «семейной» программы.

- Основным фактором резкого роста «семейной» ипотеки стала модернизация этой программы с начала года. Теперь получить льготный жилищный кредит могут семьи с двумя несовершеннолетними детьми вне зависимости от даты их рождения. Сейчас мы видим позитивные результаты от более активной работы с «семейной» ипотекой, спрос на которую впервые оказался выше, чем по льготной программе, до этого всегда выступавшей локомотивом рынка первичного жилья, - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Он отметил, что в марте рост спроса на российском рынке пришелся на все программы. Основными факторами стали широкий выбор объектов недвижимости и корректировка цен на рынке в начале года.