В Ростове двое пьяных мужчин в торговом центре жестоко избили ребенка-инвалида 2 апреля

Родители подростка написали заявление в полицию Фото: Тимур ХАНОВ.

В Ростове второго апреля в одном из торговых центров, расположенных в Северном районе города, произошло ЧП, сообщил источник издания в правоохранительных органах региона.

Двое пьяных мужчин набросились на 14-летнего школьника с инвалидностью. По словам мамы мальчика, в тот день сын с отцом гуляли в ТЦ.

Незадолго до случившегося подросток случайно столкнулся с мужчинами. Те, по всей видимости, затаили на него обиду. Когда школьник с отцом вышли из пиццерии, двое мужчин набросились на них. Один держал отца, а второй бил сына.

По словам мамы подростка, мужчина наносил удары ногами, а потом начал бить школьника головой о пол. Когда отец вырвался из рук державшего его незнакомца, он бросился на помощь сыну. Оттащив мужчину от школьника, ростовчанин вызвал полицию. По словам мамы подростка, сейчас по данному факту идет проверка.

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