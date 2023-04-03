Военком Ростовской области разъяснил, как цифровизация скажется на уклонистах

В 2023 году должны произвести актуализацию личных данных потенциальных призывников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров рассказал на пресс-конференции о статистике по уклонистам, а также разъяснил, почему прятаться от службы в армии бесполезно.

- Динамика за последние годы неизменна - около 1 тысячи человек. Однако при трансформации в цифровое поле военного комиссариата труднее прятаться. Любой человек пользуется телефонами. Он зарегистрирован в налоговой и других структурах, где будет разыскан, - отметил Игорь Егоров.

Военком области призвал жителей Дона «делать все своевременно и цивилизованно».

- Если есть необходимый комплект документов, лучше прийти в призывную комиссию и представить их. Получить отсрочку или выполнить свой долг, отслужив в Вооруженных силах, - добавил Игорь Егоров.

Также невозможность скрыться подтвердил начальник отдела по работе с военными органами областного правительства Игорь Короленко. Эксперт рассказал, что еще в 2022 году «провели цифровизацию всех граждан, которые подлежат призыву».

- В 2023 году должны произвести актуализацию личных данных, то есть дополнить их. Это очень емкий процесс. Все будет создано на базе военного комиссариата, который через Госуслуги в дальнейшем сможет рассылать электронные повестки. Однако в 2023 году никаких электронных повесток пока не будет, - сказал Игорь Короленко.

Иными словами, в будущем уклонистам станет еще тяжелее. Отметим, поправки об электронных повестках еще обсуждают в Госдуме. Сейчас действуют прежние правила: вручать повестки должны под расписку и лично сотрудники комиссариатов или руководители по месту работы или учебы.

Добавим, с 1 апреля 2023 года в Ростовской области стартовала призывная кампания. Она продлится до 15 июля. За этот период в ряды Вооруженных сил России планируют набрать около 5 тысяч жителей Дона в возрасте от 18 до 27 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Около 5 тысяч срочников из Ростовской области пополнят весной ряды Вооруженных сил России

Набор призывников продлится до 15 июля (подробности)