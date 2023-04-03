Днем 3 апреля под Ростовом на М-4 «Дон» образовалась многокилометровая пробка

Сейчас дорога свободна Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 3 апреля, под Ростовом-на-Дону образовался затор протяженностью не менее 8 км. По словам людей, машины стояли от поворота на улицу Андрея Дубикова до поселка Аглос.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», сейчас на Новочеркасском шоссе в районе поселка Аглос ведутся дорожные работы. При этом, по состоянию на 17:30, затора на указанном отрезке пути уже нет. На карте фиксируется, что проезд полностью свободен в обе стороны.

Напомним, на прошедших выходных люди также жаловались на многокилометровую пробку под Каменском-Шахтинским. Там на мосту через Северский Донец также ведется ремонт. Сейчас на участке наблюдается сравнительно небольшой затор почти в 3 км.

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