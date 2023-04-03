В Каменском районе главного инженера будут судить за смерть человека

Главного инженера будут судить за смерть человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменском районе будут судить главного инженера коммерческой организации за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем смерть человека, сообщает региональный Следком.

По данным следствия, обвиняемый допустил мужчину, не имеющего трудовых отношений с организацией и не прошедшего соответствующую подготовку, к производству строительно-монтажных работ. Халатные действия обвиняемого привели к тому, что 9 сентября 2022 года 65-летний мужчина при подъеме по строительным лесам на помост упал с данной конструкции с высоты 8 метров на бетонную поверхность. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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