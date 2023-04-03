В Ростовской области подвели итоги регионального чемпионата «Абилимпикс»-2023. Фото: donland.ru

В Ростовской области подвели итоги регионального чемпионата «Абилимпикс». В число победителей вошел 31 конкурсант, сообщает пресс-служба правительства.

Напомним, «Абилимпикс» - международное движение, целью которого является развитие профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ОВЗ. Чемпионат также помогает участникам определиться с профессиональной ориентацией, получить мотивацию двигаться дальше, а также содействует трудоустройству.

Первый замгубернатора Игорь Гуськов отметил возрастающий интерес к соревнованиям. Так, по сравнению с первым региональным чемпионатом 2016 года число участников выросло почти в 13 раз – с 22 до 280 человек. А число компетенций увеличилось с 4 до 30.

Финал Национального чемпионата «Абилимпикс» пройдет с 20 по 23 октября в Москве.

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