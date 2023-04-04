В Ростове 4 апреля будет тепло и пасмурно

В Ростове 4 апреля потеплеет до +19 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 4 апреля, в Ростове прогнозируют пасмурную погоду без существенных осадков, сообщает Росгидрометцентр.

Температура воздуха днем вырастет до отметки в +17-19 градусов. Юго-западный и южный ветер с переходом на юго-восточный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ночью и утром возможен туман. В течение дня существенных осадков не ожидается.

Ранее синоптик Елена Назарова предупредила жителей Ростова и области о заморозках в апреле. В первой половине месяца по ночам будет около +3-9, но при вторжении холодных воздушных масс могут быть заморозки от 0 до -5 градусов.

А конец месяца станет по-летнему жарким. Синоптики прогнозируют потепление до +24-27 градусов.

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