В Ростовской области обнаружили 66 тонн зараженной люцерны

Сорняки обычно развивают мощную корневую систему и угнетают культурные растения Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Ростовской области обнаружили три зараженные партии люцерны общей массой 66 тонн. Растения были смешаны с карантинными сорняками - амброзией и повиликой, рассказали в управлении Россельхознадзора.

- По факту нарушения юридическому лицу уже вынесли предостережение. Испорченные партии собственник отправил на переработку, - сообщили в Россельхознадзоре.

Специалисты объяснили, что амброзия и повилика засоряют полевые культуры, огороды, сады, луга, пастбища, полезащитные лесные полосы. Сорняки обычно развивают мощную корневую систему и угнетают культурные растения, а также снижают плодородие почвы.

Если карантинные объекты находятся в какой-либо продукции, ее сразу же запрещают вывозить за пределы региона и страны.

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