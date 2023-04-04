Клиентам с просрочкой помогут с урегулированием кредитной задолженности

Фото: пресс-служба ВТБ

Для клиентов, у которых возникла просроченная задолженность, банк подготовил новый формат работы. Это поможет в расширении и улучшении комплекса мер помощи, а также в урегулировании непростых жизненных ситуаций. Ожидается, что за 2023 год 1,5 млн клиентов банка смогут вернуться к стабильному графику платежей по кредитам.

В рамках нового формата работы клиенты смогут в режиме единого окна получить помощь по урегулированию задолженности – от программ реструктуризации до прощения пеней, по вопросам наследства, банкротства и мировых соглашений или в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Специалисты отмечают, что специально разработанный комплекс мер особенно необходим в сегменте беззалогового кредитования – кредиты наличными и кредитные карты. Случаи образования просроченной задолженности здесь наиболее часты и составляют 73% от общего объема портфеля просроченной задолженности.

- Каждый раз, подбирая инструменты урегулирования, мы задаемся вопросом, всё ли мы сделали, чтобы помочь клиенту справиться со сложной ситуацией? Это позволяет выстраивать процесс наиболее эффективно – более 95% клиентов после применения наших инструментов справляются с задолженностью и продолжают обслуживаться в банке. Чтобы увеличить этот показатель, мы модернизируем схему работы. Новые услуги, централизация ряда функций и утверждение политики по работе с клиентами, имеющими задолженность – еще один шаг к этой цели, – прокомментировал Евгений Новиков, руководитель департамента финансового урегулирования – вице-президент ВТБ.

В числе мер, которые помогут заемщикам с финансовыми сложностями, восстановление графика платежей по кредитам, реструктуризация кредитов, создание централизованного сервиса по вопросам наследства и многое другое.