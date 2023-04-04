Школьники из Энергодара побывали в Волгодонске в рамках профориентационного тура

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

Выпускники старших классов школ Энергодара (Запорожская область) провели весенние каникулы в Волгодонске. Более 30 школьников стали участниками профориентационного тура, организованного ГК «Росатом», Концерном «Росэнергоатом», Ростовской АЭС и Волгодонским инженерно-техническим институтом НИЯУ МИФИ (ВИТИ НИЯУ МИФИ), в рамках марафона «Росатом вместе с Энергодаром».

- Сегодня одна из важнейших задач, которую ежедневно решают власти новых регионов и федерации, это создание единого образовательного пространства для молодежи. Мы максимально вовлечены в этот процесс, чтобы выпускники смогли учиться по образовательным стандартам, принимаемым и признаваемым в Российской Федерации, - рассказала руководитель ВИТИ НИЯУ МИФИ, профессор, доктор социологических наук, депутат Законодательного Собрания Ростовской области Валентина Руденко.

Свое знакомство с атомной отраслью старшеклассники начали в единственном на востоке Ростовской области атомном технопарке. Здесь гостей ждали мастер-классы по программированию, роботехнике и «нескучной» физике и работа на полномасштабных тренажерах.

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

Также для старшеклассников были организованы профессиональные пробы «Управление реактором», «Передовые технологии в строительстве», «Построй свою АЭС», «Культура безопасности».

Помимо образовательной части профориентационного тура не менее насыщенной была и его культурная программа. В рамках обзорных экскурсий ребята познакомились с г. Волгодонском, где посетили музей «Казачий курень», собор Рождества Христова и стали участниками тематического фестиваля «OpenAtom». Станция Ростовская».

Как отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников, благодаря обучению в профильных институтах для атомной отрасли школьники открывают для себя большие возможности и карьерные перспективы, а диалог с молодежью является одним из наших ключевых приоритетов и залогом успешного развития отрасли в будущем.