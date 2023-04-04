В Ростовской области восьмилетняя девочка пострадала при столкновении иномарок

Предварительно, один из водителей не пропустил другого при повороте налево. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Волгодонске при столкновении иномарок пострадал ребенок. Происшествие случилось на улице Гаражной вечером 3 апреля.

По предварительным данным, водитель «Рено Дестер» поворачивал налево, не уступив дорогу «Хендай Акцент». В результате машины столкнулись.

— Восьмилетний пассажир автомобиля «Хендай» получила травмы, была доставлена в больницу. Ей оказали медицинскую помощь, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, 2 апреля в Ростове при столкновении двух автомобилей «Киа» травмы получил 14-летний пассажир. Подростка доставили в медучреждение.

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