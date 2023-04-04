В Ростове продолжается творческий конкурс эскизов муралов для фасадов жилых домов Суворовского

Фото: предоставлено «ВКБН»

В самом разгаре проект для талантливых жителей региона, увлекающихся граффити. Художники, которые хотят заявить о себе, ищут точку приложения для своего мастерства, до 24 апреля смогут продемонстрировать свои идеи и побороться за право реализовать социально-значимый проект на фасадах жилых домов.

По условиям организаторов проекта - художественной галереи «Ростов» и фестиваля уличного искусства «Ничего страшного» - предпочтительными темами эскизов являются военно-исторические события, спорт, семья, детство.

Участниками конкурса могут стать профессиональные художники, стрит-арт художники, художники-любители, творческие объединения из любого региона России.

Авторы, прошедшие в шорт-лист, получат дипломы участников. 12 лучших эскизов пройдут во второй этап конкурса, по итогам которого объявят четырех победителей. С ними заключат договоры на использование эскизов. А поскольку проект реализуется при поддержке Объединения застройщиков Юга «ВКБ-Новостройки», то лучшие работы будут воплощены в виде муралов на жилых зданиях района Суворовский.

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По сообщению организаторов, условия просты. Участнику должно исполниться 18 лет. В заявке должны быть: эскиз, текстовое обоснование его концепции и раскрытие задумки автора, описание используемых материалов, ФИО автора или группы авторов, номер телефона.

Количество подаваемых эскизов от одного автора или авторского коллектива не ограничено. Эскизы принимаются строго до 24 апреля 2023 года и только в электронном виде по электронной почте организатора: n.s.fest.rnd@gmail.com.

*Мурал - огромное изображение, которое нанесено на стену здания или сооружения.

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