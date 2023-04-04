В Ростовской области стали учитывать углеродный след при кредитовании ипотеки

фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Банк «Центр-инвест» внедрил методологию оценки углеродного следа при кредитовании ипотеки. Всего за месяц работы банку удалось учесть выбросы по 293 кредитам.

Теперь для каждой квартиры, которая приобретается за счет кредитных средств, банк рассчитывает объем выбросов углекислого газа от прогнозируемого потребления всех энергетических ресурсов в многоквартирном доме.

Расчет включает в себя суммарный удельный годовой расход тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, а также на общедомовые нужды многоквартирных жилых домов. Используемая уникальная методология учитывает такие параметры, как местоположение многоквартирного дома, этажность, год постройки, класс энергетической эффективности дома, площадь квартиры и другие параметры.

фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Также банк реализует на практике принципы ответственного финансирования. С 2005 года банк поддерживает внедрение предприятиями Юга России новых энергоэффективных технологий, что уже позволило сократить 259 тысяч тонн СО2. Кредитный продукт «Зеленая ипотека» дает возможность приобрести энергоэффективное жилье и офисы по сниженной ставке. Внедрена и система ESG-рейтингов бизнес-клиентов для оценки нефинансовых рисков предприятий, вовлеченности в охрану окружающей среды.

Свыше 40% потребляемых собственных энергоресурсов банк получает за счет солнечной энергетики благодаря приобретению «зеленых» сертификатов и установленным солнечным батареям.

Специалистами продолжается работа по разработке и внедрению методологии подсчета углеродного следа других сегментов и отраслей для достижения углеродной нейтральности и построения зеленой экономики.