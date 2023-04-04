по данным издания, заявление завизировано в приемной Председателя Верховного суда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Ростовского областного суда написала заявление об отставке по собственному желанию. Об этом сообщает 1rnd.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, заявление заверено в приемной Председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева.

Напомним, накануне обыски прошли у председателя регионального Совета судей и председателя Ростовского областного суда. По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», оперативные мероприятия могут быть связаны с их профессиональной деятельностью.

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