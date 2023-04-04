В Ростове впервые отремонтировали водовод по новой технологии без разрытия участка

По новой технологии привели в порядок около 100 метра труб Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону участок водовода впервые отремонтировали по уникальной технологии, которая позволила провести работы без разрытия территории. Об этом рассказали в пресс-службе компании «Ростовводоканал».

Специалисты пояснили, что около 2,5 км коммуникации пролегали прямо под федеральной ж/д магистралью, соответственно, копать было нельзя. Это могло на месяцы парализовать движение составов. Чтобы подобного не произошло, выбрали современное решение.

- Предварительно водовод очистили и промыли, а затем протянули в него «чулок» из эластичного полотна, пропитанного эпоксидной смолой. При подаче горячего пара материал принял необходимую форму, а при остывании затвердел, превратившись в полимерную трубу, устойчивую к отложениям и температурным перепадам, - пояснили в «Ростовводоканале».

По новой технологии в итоге привели в порядок около 100 метра труб, по которым вода из реки Дон попадает на Александровские очистные сооружения. Коммунальщики подчеркнули, что «принятые меры повысили надежность водоснабжения и предотвратили возможные нештатные ситуации на ж/д магистрали».

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