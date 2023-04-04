Единую модель профориентации введут во всех школах Ростовской области

Единую модель профориентации школьников разработали в Минпросвещения России Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 1 сентября во всех школах Ростовской области собираются ввести единую модель профориентации. Такое заявление сделал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов, сообщает сайт донского правительства.

- Профориентационный минимум - это универсальный набор инструментов для работы в рамках проекта «Билет в будущее», - пояснил Игорь Гуськов.

Образовательным учреждениям на выбор должны представить три уровня профориентационной деятельности: базовый, основной и продвинутый. Работу можно будет строить «в зависимости от возможностей и приоритетов развития».

Особое внимание предлагают уделить урочной и внеурочной деятельности, воспитательной работе, дополнительному образованию, взаимодействию с родителями и профессиональному обучению.

Напомним, ранее Министерство просвещения России разработало единую модель профориентации школьников. Методические рекомендации обсудили донские эксперты, после этого информацию направили в школы.

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