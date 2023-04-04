В Ростове после избиения ребенка-инвалида в торговом центре возбудили уголовное дело

После того, как на подростка накинулись в торговом центре, следком возбудил уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове возбуждено уголовное дело после того, как в одном из ТЦ, расположенном в Северном районе города, был избит школьник, сообщает региональный следком. По словам мамы пострадавшего, в тот день 14-летний сын, имеющий инвалидность, с отцом отправился в торговый центр.

Там, на глазах у людей, один из незнакомых мужчин напал на подростка с кулаками, а второй в это время крепко держал папу школьника.

Мужчина сумел вырваться, но к тому моменту сына успели побить ногами и ударить головой о пол.

- И никто не пришел им на помощь, - рассказала мама подростка.

В пресс-службе СУ СК по Ростовской области сообщили, что личности нападавших установлены. Ими оказались 44-летний и 37-летний ростовчане.

Возбуждено уголовное дело по статье

«Хулиганство, совершенное с применением насилия группой лиц». Если дело дойдет до суда, а вину ростовчан признают, они могут сесть в тюрьму на срок до семи лет.

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