В Ростове после избиения ребенка-инвалида в торговом центре возбудили уголовное дело

После того, как на подростка накинулись в торговом центре, следком возбудил уголовное дело
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростове возбуждено уголовное дело после того, как в одном из ТЦ, расположенном в Северном районе города, был избит школьник, сообщает региональный следком. По словам мамы пострадавшего, в тот день 14-летний сын, имеющий инвалидность, с отцом отправился в торговый центр.
Там, на глазах у людей, один из незнакомых мужчин напал на подростка с кулаками, а второй в это время крепко держал папу школьника.
Мужчина сумел вырваться, но к тому моменту сына успели побить ногами и ударить головой о пол.
- И никто не пришел им на помощь, - рассказала мама подростка.
В пресс-службе СУ СК по Ростовской области сообщили, что личности нападавших установлены. Ими оказались 44-летний и 37-летний ростовчане.
Возбуждено уголовное дело по статье
«Хулиганство, совершенное с применением насилия группой лиц». Если дело дойдет до суда, а вину ростовчан признают, они могут сесть в тюрьму на срок до семи лет.
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