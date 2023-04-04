Власти Ростова объяснили, почему не могут отремонтировать здание оперативной таможни в городе

Вопрос Алексей Логвиненко обсудил в ходе расширенного планерного совещания 4 апреля. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Сити-менеджер Ростова объяснил, почему не ремонтируют здание оперативной таможни города. Этот вопрос Алексей Логвиненко обсудил в ходе расширенного планерного совещания 4 апреля.

Здание располагается на Буденновском, 46. Объект принадлежит городу только на одну треть. Остальная часть находится в федеральной собственности. Из-за чего ремонт объектов федеральной собственности за деньги местного бюджета невозможен. По словам Алексея Логвиненко, есть два варианта решение данного вопроса.

- Мы можем отдать нашу треть в федеральную собственность, чтобы отрегулировать все имущественные вопросы и таможня могла отремонтировать свою часть. Второй вариант — полиция должна выйти с ходатайством и 2/3 здания передать из федеральной собственности в нашу. Тогда мы сможем рассмотреть вопрос о разработке проекта реконструкции и выходить на гордуму с вопросом финансирования.

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