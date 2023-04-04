Муниципалитеты Ростовской области смогут привести город к единому облику. Фото: Евгения ГУСЕВА

Муниципалитеты Ростовской области смогут устанавливать правила визуального оформления строящихся объектов, сообщается на сайте законодательного собрания региона.

Поправки определены изменениями федерального законодательства.

Как пояснил заместитель председателя комитета донского парламента по строительству Сергей Ковалев, речь идет о том, что сейчас внешний облик зданий может сильно отличаться друг от друга в зависимости от желания застройщика. Поправки дадут возможность разработать общеобязательные стандарты того, как должны выглядеть объекты на конкретной территории.

Кроме того, в рамках вносимых поправок, будут сокращены сроки отдельных административных процедур при осуществлении градостроительной деятельности. Так, например, предлагается сократить с трех до одного месяца предельный срок проведения публичных слушаний по проектам генпланов населенных пунктов.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил мэрии Ростова реализовать комплекс мер по сохранению и развитию исторической части донской столицы. Глава региона обратил внимание на капитальный ремонт исторически ценных многоквартирных домов и объектов культурного наследия.

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